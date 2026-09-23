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قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

أخبار لبنان
2026-09-23 | 07:24
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قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
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قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:"استكمالًا لحملة ضبط المخالفات المروريّة، وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات، وفي إطار جهودها المتواصلة للحدّ من حوادث السّير والحفاظ على حياة المواطنين وتعزيز السّلامة المروريّة، تواصل قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة وتشدّدها بحق المخالفين.



وفي هذا السّياق، بلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها، منذ تاريخ 7-09-2026 ولغاية 22-09-2026، /29084/ مخالفة من أنواع متعدّدة، أبرزها: السّرعة الزائدة، القيادة من دون لوحات، عدم وضع حزام الأمان، والتكلّم على الهاتف أثناء القيادة، وغيرها.



كما تمّ حجز /985/ سيارة مخالفة و/2207/ دراجة آلية غير قانونيّة".

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