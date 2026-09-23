الراعي زار المطران نيفون صيقلي في زحلة وجال في كنيسة سيدة الفرح

زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران نيفون صيقلي، متروبوليت وممثل بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس في موسكو، في زحلة.



ورافق البطريرك الراعي في الزيارة المطران بولس الصياح ومطران أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوض.



وتضمّنت الزيارة جولة في كنيسة سيدة الفرح القائمة على تلال زحلة، بجوار مقام سيدة زحلة والبقاع، إضافة إلى زيارة المتحف الخاص بالمطرانية والكنيسة، قبل أن تُختتم الزيارة بلقاء على مائدة الغداء في أجواء من الأخوة والمحبة.