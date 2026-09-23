السفير المصريّ في زيارة للجميل: ترسيخ للعلاقات اللبنانية–المصرية

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزيّ في الصيفي سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت، المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، إضافة إلى العلاقات اللبنانية–المصرية وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وشكر الجميّل السفير موسى على الجهود التي بذلها خلال مهمته الدبلوماسية في لبنان، وعلى مساهمته في ترسيخ العلاقات اللبنانية–المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

وأكّد أنّ العلاقات اللبنانية–المصرية ستبقى راسخة وقائمة على عمق الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء أوضاع القطاع الزراعي في لبنان، ولا سيما موسم التفاح، والتحديات التي يواجهها المزارع اللبناني في تصريف إنتاجه وتأمين أسواق له، إضافة إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز حركة التصدير، لما لذلك من انعكاس مباشر على صمود المزارعين واستمرارية القطاع الزراعي.

ويأتي ذلك في ظل موسم تفاح واعد، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالتسويق والتوضيب والتخزين والنقل والتصدير وارتفاع كلفة الإنتاج.