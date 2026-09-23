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رئيس الجمهورية استقبل المستشار البريطاني لشؤون الدفاع: عدم التمديد لـ"اليونيفيل" وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدث فراغا لا يخدم الاستقرار
أخبار لبنان
2026-09-23 | 10:40
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رئيس الجمهورية استقبل المستشار البريطاني لشؤون الدفاع: عدم التمديد لـ"اليونيفيل" وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدث فراغا لا يخدم الاستقرار
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال Edward Ahlgren خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا ما تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دوليا".
ولفت إلى أن "عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سوف يحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية، كما هو الوضع الآن".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "إسرائيل تمتنع عن تطبيق اتفاق الإطار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية – الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن ، ولا تلتزم بالتالي وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات الإسرائيلية تبقي التوتر قائما في الجنوب، رغم الجهود التي يبذلها لبنان لوضع مندرجات اتفاق الإطار قيد التنفيذ".
واطلع الرئيس عون الأميرال Ahlgren على "أجواء الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وقدم خلاله لبنان تقريرا بحاجات الجيش وقوى الأمن، وتلقى ردود فعل مشجعة.
كما تطرق البحث إلى "الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع مجلس النواب".
وتم التداول في العلاقات اللبنانية - السورية والتنسيق القائم بين البلدين .
وكان الأميرال Ahlgren جدد "دعم بريطانيا للبنان في المجالات كافة، لا سيما الجيش"، منوها بـ"المواقف اللبنانية الرسمية من التطورات الأخيرة، لا سيما تلك التي أعلنها الرئيس عون خلال زيارته لمنطقة النبطية، حيث عاين مباشرة الأضرار التي لحقت بالقرى والبلدات، وأكد للأهالي تصميم الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الحدود الجنوبية وإزالة كل المظاهر المسلحة في القرى التي ينتشر فيها الجيش".
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