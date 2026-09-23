ضاهر من اليرزة: المؤسسة العسكرية هي الضامن للوحدة الوطنية

زار النائب ميشال ضاهر قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، يرافقه رئيس بلدية قب الياس وادي الدلم صلاح طالب، حيث جرى بحث آخر المستجدات والتطورات الراهنة.



وأكد النائب ضاهر أنّ المؤسسة العسكرية هي الضامن للوحدة الوطنية، مثمّنًا جهود الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الوطن.





