وزارة الأشغال تختبر الإنارة الهجينة على ضهر البيدر وشكا… والتجربة تمتد إلى الساحل الجنوبي الأسبوع المقبل

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل في إطار متابعة مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر، تركيب عدد من وحدات الإنارة الهجينة، التي تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، ضمن تجربة ميدانية تهدف إلى اختبار فعاليتها في الظروف الفعلية للطريق، قبل اعتماد الحل الأنسب وتوسيع نطاق التنفيذ.

وفي موازاة ذلك، ركّبت الوزارة وحدات تجريبية للإنارة الهجينة قبل نفق شكا، على أن تبدأ الأسبوع المقبل تجربة مماثلة على الساحل الجنوبي، بهدف اختبار أداء هذه التقنية في مواقع وظروف تشغيلية ومناخية مختلفة.

واكدت في بيان ان "هذه التجارب تشكّل خطوة أولى ضمن توجّه الوزارة نحو إنارة طريق ضهر البيدر بكامله، ومن ثم العمل تدريجيًا على تعزيز الإنارة على الطرقات الدولية الواقعة ضمن مسؤولية الوزارة، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة ونتائج التقييم الفني".

وأوضحت الوزارة أن" اختبار الإنارة الهجينة ميدانيًا قبل تعميمها يهدف إلى اعتماد حلول فعّالة ومستدامة، بما يعزّز السلامة على الطرق ويضمن استدامة الإنارة وكفاءتها".