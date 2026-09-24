أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الأشغال تختبر الإنارة الهجينة على ضهر البيدر وشكا… والتجربة تمتد إلى الساحل الجنوبي الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
2026-09-24 | 04:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الأشغال تختبر الإنارة الهجينة على ضهر البيدر وشكا… والتجربة تمتد إلى الساحل الجنوبي الأسبوع المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الأشغال تختبر الإنارة الهجينة على ضهر البيدر وشكا… والتجربة تمتد إلى الساحل الجنوبي الأسبوع المقبل

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل في إطار متابعة مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر، تركيب عدد من وحدات الإنارة الهجينة، التي تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، ضمن تجربة ميدانية تهدف إلى اختبار فعاليتها في الظروف الفعلية للطريق، قبل اعتماد الحل الأنسب وتوسيع نطاق التنفيذ.

وفي موازاة ذلك، ركّبت الوزارة وحدات تجريبية للإنارة الهجينة قبل نفق شكا، على أن تبدأ الأسبوع المقبل تجربة مماثلة على الساحل الجنوبي، بهدف اختبار أداء هذه التقنية في مواقع وظروف تشغيلية ومناخية مختلفة.

واكدت في بيان ان "هذه التجارب تشكّل خطوة أولى ضمن توجّه الوزارة نحو إنارة طريق ضهر البيدر بكامله، ومن ثم العمل تدريجيًا على تعزيز الإنارة على الطرقات الدولية الواقعة ضمن مسؤولية الوزارة، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة ونتائج التقييم الفني".

وأوضحت الوزارة أن" اختبار الإنارة الهجينة ميدانيًا قبل تعميمها يهدف إلى اعتماد حلول فعّالة ومستدامة، بما يعزّز السلامة على الطرق ويضمن استدامة الإنارة وكفاءتها".

 

أخبار لبنان

الأشغال

تختبر

الإنارة

الهجينة

البيدر

وشكا…

والتجربة

الساحل

الجنوبي

الأسبوع

المقبل

LBCI التالي
وزارة التربية عن اقتراح الترفيع الحكمي للصفوف الانتقالية: المسؤولية تقتضي ألا يكون الهدف مجرد انتقال التلميذ من صف إلى آخر بل تمكينه من اكتساب المعارف للنجاح والاستمرار
قوى الأمن: توقيف اثنين من أفراد عصابة محترفة امتهنت سرقة مؤسّسات وورش قيد الإنشاء بواسطة التسلّق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:21

رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: المشاريع هي لإنارة كل طرقات وأتوسترادات لبنان لأنها أساسية والإنارة هي هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

بعد طول انتظار… وزارة الأشغال تطلق أعمال تأهيل طريق ضهر البيدر على امتداد 17 كلم

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

رسامني عرض مع أبو فاعور مشاريع طريق ضهر البيدر ونفق الأزهر وإنارة الطرق الدولية وملف المصنع

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-03

وزارة الأشغال: بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة العمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:44

جابر بحث مع مصدري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية: الحكومة مستعدة للتعاون لدعم هذا القطاع

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الرئيس عون استقبل ملكة جمال لبنان بيرلا حرب: مشاركتك الدولية تعطي صورة مشرقة عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:03

النائب فضل الله: الحكومة مسؤولة عن كل مواطن على أرضها وعليها أن تُسخّر جزءاً من امكاناتها لإعادة الإعمار وايواء النازحين

LBCI
أخبار لبنان
05:24

مصادر دبلوماسية للـLBCI: حزمة الـ505 ملايين يورو التي أقرّها الاتحاد الأوروبيّ للبنان ليست جديدة بالكامل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مقاربة ملف الموقوفين السوريين في لبنان إيجابية من الطرفين وموضوع العفو العام لم يطرح أمامي والطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-26

وزير خارجية دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني بحثا فيه مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

تعيين أحد عشر رئيس مصلحة أصيلين في وزارة الصناعة

LBCI
أخبار لبنان
07:24

قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قمم متتالية ومواقف أميركية منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:24

قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
أخبار دولية
03:22

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
أخبار لبنان
02:10

لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
03:42

حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More