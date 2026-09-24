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محافظ بيروت ينظّم أوقات رمي النفايات وتفريغ البضائع ويعتمد الحمرا شارعاً نموذجياً
أخبار لبنان
2026-09-24 | 08:43
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محافظ بيروت ينظّم أوقات رمي النفايات وتفريغ البضائع ويعتمد الحمرا شارعاً نموذجياً
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر البلاغ رقم 10299 تاريخ 24-9-2026، الحاقاً بالبلاغات السابقة حرصاً على السلامة والنظافة العامة في إطار استكمال الإجراءات الهادفة إلى تحسين سير العمل البلدي، الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، وتنظيم حركة المرور والحد من الازدحام في شوارع المدينة، وجاء فيه :
تطلب بلدية بيروت من جميع المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والخدماتية، ولا سيما المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمستشفيات والجامعات والمدارس والمراكز التجارية والمجمعات السكنية الكبرى، الالتزام بالتدابير التالية:
أولاً) الالتزام برمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها حصراً بين الساعة الثامنة مساءً (20:00) والساعة الثانية عشرة ليلاً (24:00).
ثانياً) حصر أوقات تفريغ البضائع والتحميل والتنزيل للمؤسسات المذكورة أعلاه بين الساعة الخامسة صباحاً (05:00) والساعة السابعة صباحاً (07:00).
ثالثاً) يمنع منعاً باتاً رمي النفايات أو وضعها على الأرصفة والطرقات أو بجانب المستوعبات خارج الأوقات المحددة أعلاه، كما يمنع إجراء عمليات تفريغ البضائع خارج التوقيت المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
رابعاً) يُكلّف فوج حرس مدينة بيروت ومصلحة النظافة العامة وسائر الأجهزة المختصة في بلدية بيروت متابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
وفي خطوة تهدف إلى اختبار فعالية هذه الإجراءات وتقييم نتائجها ميدانياً، اعتمدت بلدية بيروت شارع الحمرا شارعاً نموذجياً لتطبيق المعايير الجديدة بصورة صارمة، تمهيداً لتقييم النتائج ودراسة إمكانية تعميم التجربة على سائر شوارع العاصمة.
إن بلدية بيروت تأمل من جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات التعاون والالتزام بمضمون هذا البلاغ، حفاظاً على النظافة العامة والصحة والسلامة العامة، وصوناً للمظهر الحضاري لمدينة بيروت.
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