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سلام اجتمع مع الرئيس الإيراني في نيويورك: لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
أخبار لبنان
2026-09-24 | 12:22
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سلام اجتمع مع الرئيس الإيراني في نيويورك: لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وأكد الرئيس سلام أن "لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل"، وقال: "إن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وعلى المصالح المشتركة".
وأضاف: "نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو".
كما دعا إيران إلى "ترشيح سفير جديد لها في لبنان".
وأكد سلام أن "الأولوية هي لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".
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