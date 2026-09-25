أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"
أخبار لبنان
2026-09-25 | 00:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات ريم الهاشمي.
وشكر الرئيس سلام لدولة الإمارات دعمها المستمر للبنان، ولا سيما اهتمامها بتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً "أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان والإمارات".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، "ودعمها كل الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في التنمية والازدهار".
كما تم البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"، ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.
وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة، وتعزيز قدرتهم على توظيف هذه الأدوات بفاعلية في العمل والحياة اليومية.
وتمثل هندسة الأوامر إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وإنجاز المهام ورفع الإنتاجية وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات.
وتأتي المبادرة ضمن جهود برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي لنقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة.
وتتميز المبادرة بشموليتها، إذ تستهدف مختلف فئات المجتمع اللبناني، وتتيح للجميع، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر، بما يعزز جاهزية المجتمع لمواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للتنمية والابتكار.
ورحب الرئيس سلام بالمبادرة، مثمناً دعم دولة الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، والاستثمار في بناء مهارات المستقبل.
أخبار لبنان
ووزير
الخارجية
الإماراتية
مبادرة
"مليون
لبناني
الذكاء
الاصطناعي"
التالي
وزير الزراعة من البقاع: نربط الابتكار الزراعي بجودة الإنتاج ومتطلبات الأسواق لتعزيز الصادرات
رئيس الحكومة بحث مع نظيره المصري الأوضاع في الجنوب ومتطلبات تثبيت الاستقرار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-13
المفوضية الأوروبية: إطلاق "مبادرة فريق غزة" لجمع مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو
آخر الأخبار
2026-07-13
المفوضية الأوروبية: إطلاق "مبادرة فريق غزة" لجمع مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو
0
أخبار لبنان
2026-08-09
الوزير الحاج والنائب جنبلاط يفتتحان "مختبر الذكاء الاصطناعي" في راشيا
أخبار لبنان
2026-08-09
الوزير الحاج والنائب جنبلاط يفتتحان "مختبر الذكاء الاصطناعي" في راشيا
0
أخبار لبنان
2026-09-14
وزير الصحة أطلق مبادرة "نَفَس" لتعزيز صحة الموظفين ووقايتهم من الأمراض
أخبار لبنان
2026-09-14
وزير الصحة أطلق مبادرة "نَفَس" لتعزيز صحة الموظفين ووقايتهم من الأمراض
0
أخبار دولية
2026-09-21
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
2026-09-21
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:14
مخزومي: نعتزّ بما تحقّقه المملكة العربية السعودية من نهضة وإنجازات
أخبار لبنان
02:14
مخزومي: نعتزّ بما تحقّقه المملكة العربية السعودية من نهضة وإنجازات
0
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
0
أخبار لبنان
01:55
وزير الخارجية بحث مع الأمينة العامة للفرنكوفونية الوضع في لبنان والتحضيرات لقمة كمبوديا
أخبار لبنان
01:55
وزير الخارجية بحث مع الأمينة العامة للفرنكوفونية الوضع في لبنان والتحضيرات لقمة كمبوديا
0
حال الطقس
01:16
طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
حال الطقس
01:16
طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
0
أخبار لبنان
12:52
لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية طالبت بتعليق رسم الـ300 ألف ليرة على البنزين وإلغاء ال3% من الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد
أخبار لبنان
12:52
لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية طالبت بتعليق رسم الـ300 ألف ليرة على البنزين وإلغاء ال3% من الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد
0
أخبار لبنان
06:03
النائب فضل الله: الحكومة مسؤولة عن كل مواطن على أرضها وعليها أن تُسخّر جزءاً من امكاناتها لإعادة الإعمار وايواء النازحين
أخبار لبنان
06:03
النائب فضل الله: الحكومة مسؤولة عن كل مواطن على أرضها وعليها أن تُسخّر جزءاً من امكاناتها لإعادة الإعمار وايواء النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:01
عشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة
أخبار دولية
16:01
عشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة
0
أخبار دولية
16:00
بن فرحان: الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام للمنطقة
أخبار دولية
16:00
بن فرحان: الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام للمنطقة
0
أخبار دولية
15:26
الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع
أخبار دولية
15:26
الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع
0
أخبار دولية
14:53
نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا على خلفية الماضي الاستعماري ويصف اردوغان بالطاغية
أخبار دولية
14:53
نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا على خلفية الماضي الاستعماري ويصف اردوغان بالطاغية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس الصينيّ في البيت الأبيض... زيارة تاريخية واستقبال خاص
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس الصينيّ في البيت الأبيض... زيارة تاريخية واستقبال خاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
3
أخبار لبنان
07:25
بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام
أخبار لبنان
07:25
بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام
4
أخبار دولية
03:22
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته
أخبار دولية
03:22
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته
5
أخبار لبنان
03:42
حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد
أخبار لبنان
03:42
حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد
6
حال الطقس
01:16
طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
حال الطقس
01:16
طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
7
حال الطقس
04:25
طقس خريفي رطب مستمر
حال الطقس
04:25
طقس خريفي رطب مستمر
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More