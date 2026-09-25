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رئيس الحكومة بحث مع نظيره المصري الأوضاع في الجنوب ومتطلبات تثبيت الاستقرار
أخبار لبنان
2026-09-25 | 00:45
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رئيس الحكومة بحث مع نظيره المصري الأوضاع في الجنوب ومتطلبات تثبيت الاستقرار
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حضور مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.
وأكد مدبولي خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان، وحرص مصر على مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. كما أكد دعم مصر لمسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتمكين مؤسساتها من الاضطلاع بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
من جهته، شكر الرئيس سلام لمصر دعمها المستمر للبنان وللدولة ومؤسساتها، مثمناً الدور الذي تضطلع به في دعم لبنان والمساهمة في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وتم البحث في الأوضاع في الجنوب ومتطلبات تثبيت الاستقرار، ولا سيما انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، واستكمال مسار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال الإطار الثلاثي لمعالجة المسائل العالقة عبر التفاوض، بما يدعم مسار العودة والتعافي وتثبيت عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية وأهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات، وتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف أمام الحلول الدبلوماسية.
وتم البحث أيضًا في الأوضاع الاقتصادية في لبنان ومصر والمنطقة، والتحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية على اقتصادات دول المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون بين لبنان ومصر، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
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