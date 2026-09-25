وزير الخارجية بحث مع الأمينة العامة للفرنكوفونية الوضع في لبنان والتحضيرات لقمة كمبوديا

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، وتم عرض الأوضاع في لبنان والتعاون بين المنظمة والدولة اللبنانية.



وقد استفسرت الأمينة العامة عن الوضع في لبنان، وعن المجالات التي يمكن للمنظمة أن تعمل فيها، وعن نطاق عمل بعثتها في بيروت. وأكدت أن "بلاد الارز بلد قريب من المنظمة"، معربة عن حرصها على معرفة أفضل السبل لمساعدته.



من جهته، شرح الوزير رجي "صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان، فهو يواجه من جهة الاعتداءات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى رفض حزب الله التخلي عن سلاحه". وأكد أن "لبنان ماضٍ في المسار التفاوضي، ساعياً إلى التوصل إلى انسحاب إسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم".



وطلب الوزير رجي من المنظمة "تشجيع اللغة الفرنسية ودعم المؤسسات التربوية التي تُدرّسها في لبنان، لما لها من دور في تعزيز الروابط الثقافية والتربوية بين لبنان والفضاء الفرنكوفوني".



وتناول اللقاء القمة الفرنكوفونية التي ستُعقد قريباً في كمبوديا، وأعلن الوزير رجي أن لبنان سيشارك فيها على مستوى رفيع.



وفي نيويورك، أودع وزير الخارجية باسم لبنان صكّ تصديقه على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ)، ليصبح بذلك الدولة الطرف الـ101 في هذه الاتفاقية التاريخية، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المحيطات وحماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليه.