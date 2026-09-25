"الأشغال" أطلقت حملتها "ما تكبّوا زبالة حتى ما تسدّوا المصافي" استعدادًا لموسم الشتاء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنه "مع اقتراب موسم الشتاء، أطلقت حملتها التوعوية للحدّ من رمي النفايات على الطرق وفي محيط مصارف ومجاري تصريف مياه الأمطار، بالتوازي مع أعمال التنظيف والتعزيل والصيانة التي تنفذها الوزارة ضمن نطاق مسؤوليتها".تنطلق الحملة من "رسالة بسيطة: تنظيف المصارف لا يكفي إذا عادت النفايات إليها، إذ قد تجرفها الأمطار فتعيق تصريف المياه وتساهم في تجمّعها على الطرق".وأكدت أن "حماية ما يتم إنجازه مسؤولية مشتركة، تبدأ بقيام كل جهة بدورها، وبمساهمة المواطن عبر خطوة بسيطة وأساسية: عدم رمي النفايات على الطرق".وقالت: "من هنا، تخاطب الوزارة المواطنين برسالة حملتها: "خلّونا ما نكبّ إنجازاتنا من الشباك! الشتوية الماضية نجحنا سوا… وهالشتوية، ما منسمح لشي يرجّعنا لورا. ما تكبّوا زبالة حتى ما تسدّوا المصافي".