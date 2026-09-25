أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال: للاعتصام غدا احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية

أخبار لبنان
2026-09-25 | 04:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال: للاعتصام غدا احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال: للاعتصام غدا احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية

عقد اجتماع نقابي مشترك في الميناء - طرابلس، لاتحاد ارباب العمل برئاسة احمد فيصل البقار واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي برئاسة شادي السيد ورئيس قطاع العمال في تيار العزم النقيب غسان يكن ورئيس تجمع لجان الاهل في الشمال حسين منقارة وحشد نقابي ، وجرى عرض للاوضاع النقابية ومطالب الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والحراك الذي تنفذه شرائح مختلفة في القطاعين العام والخاص لا سيما حراك رابطة موظفي الادارة العامه ومتقاعدي الأجهزة الامنية والعسكرية.



السيد



بداية، تحدث السيد ولفت الى ان "لقاء اليوم يأتي في سياق التنسيق الدائم بين الهيئات النقابية الاكثر تواصلا مع المجتمع بكل مكوناته، وان الاوضاع في طرابلس وعلى المستوى العام باتت تحتم التحرك "، مطالبا المسؤولين ب"النظر الى ما وصل اليه المجتمع اللبناني على مستويات مختلفة وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين باتت قدراتهم الشرائية منعدمة او شبه منعدمة".



وهنأ السيد معنى الحلاب لانتخابه نقيبا لاصحاب مصانع الحلويات والسكاكر في لبنان الشمالي ، مشيرا الى "أهمية هذا القطاع في مدينه طرابلس والشمال وما يقدمه على المستويات المختلفة" .



البقار 



من جهته قال البقار :"نراقب عن كثب التطورات على ارض الواقع ، فنحن الاكثر تواصلا مع مختلف شرائح المجتمع اللبناني ونلاحظ منذ اشهر ان المواطن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة تنعكس على الحركة التجارية في مدينة طرابلس، ونحن في ارباب العمل نسجل ذلك بأسف متطلعين الى اجراءات سريعة ومفيدة للمجتمع اللبناني قبل المزيد من الانهيار".



بيان



وفي الختام صدر عن المجتمعين البيان الاتي: "نحن المشاركون في هذا الاجتماع النقابي في مدينة طرابلس، نؤكد أهمية المسارعة لتلافي الظروف السيئة التي يعاني منها المجتمع اللبناني برمته والتي تنذر بمأساة، وبوقائع متوقعة على ارض الواقع لا نريد لها ان تحصل ، ولا نريد بالتالي للامور ان تتطور الى ما لا يحمد عقباه ، وبالتالي فان المسؤولين معنيين باعادة النظر بالاجراءات والقرارات كافة ، واعادة النظر بسياسة التعاطي مع الضرائب والرسوم والتغاضي عن الازمة المعيشية والاقتصادية المتردية في البلاد، وخصوصا لجهة ما يحصل مؤخرا من ارتفاع عشوائي في الاسعار وغياب الرقابة وتراجع لقدرة مختلف فئات المجتمع اللبناني الشرائية. كما ناقش المجتمعون، دعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي الى التحرك غدا من خلال الاعتصام في ساحة جمال عبد الناصر التل، وتوجيه الدعوة لمختلف النقابات والروابط والهيئات العمالية والموظفين في القطاعين العام والخاص وارباب العمل الى المشاركه الكثيفة" .



وختم البيان مؤكدا ان "المجتمعين يشكلون كتلة نقابية ومطلبية واحدة، تطالب وتتمسك بالحفاظ على قدرات الشعب اللبناني وكرامته وبالاهتمام جديا بمدينه طرابلس المنكوبة بكل المعايير".

أخبار لبنان

مشترك

لنقابات

العمال

الشمال:

للاعتصام

احتجاجا

الاوضاع

المعيشية

المتردية

LBCI التالي
توحيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان اعتباراً من 5 تشرين الأول 2026
موظفو سرايا صيدا التزاموا الإقفال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو: اضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس واعتصام في ساحة رياض الصلح

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-26

اعتصام لأهالي بنت جبيل في صور احتجاجا على نية العدو بجرف المقابر

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-28

نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر ونطالب بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال في الضمان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الخليوي رفضا لقرار منع "تشريج الأيام والدولارات" للبطاقات: حصار اقتصادي جديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:17

مخزومي بعد لقائه جعجع في معراب: كفى حروبا يقررها حزب ويدفع ثمنها وطن

LBCI
أخبار لبنان
08:37

انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة "العائلة المرفئية"

LBCI
أخبار لبنان
07:34

جابر بحث مع السفير الفرنسي في دعم الجيش والإصلاحات والطاقة وإعادة الإعمار

LBCI
أمن وقضاء
07:08

عون وضع حجر الاساس لمشروع بناء مساكن الافراد والرتباء التابع للمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-11

الوكالة الوطنية للإعلام: نسف منزل في بليدا ليلا بعد استهدافه بقنابل ونجاة سكانه بعد اخلائه

LBCI
خبر عاجل
2026-05-06

معلومات الـLBCI: الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية- الإسرائيلية ستعقد بحضور السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض ونائب رئيسة البعثة القنصل وسام بطرس وممثلًا الجيش اللبنانيّ

LBCI
فنّ
2026-07-12

بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة واعتراض صواريخ عدة في منطقة الجليل الأعلى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:08

عون وضع حجر الاساس لمشروع بناء مساكن الافراد والرتباء التابع للمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع

LBCI
أخبار دولية
07:00

بزشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده

LBCI
أخبار دولية
04:49

البابا لاوون يصل إلى فرنسا في أول زيارة بابوية منذ 18 عاما

LBCI
أخبار لبنان
03:56

الرئيس عون في مؤتمر الصليب الأحمر والهلال الأحمر: مرّ لبنان بأقسى المحطات في تاريخه الحديث وفي كل مرة كنتم حاضرين

LBCI
أخبار لبنان
03:20

الحاج حسن: متغيّرات كبيرة تحصل ونحن في مواجهة الهيمنة الأميركية والتغوّل الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
16:01

عشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
16:00

بن فرحان: الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام للمنطقة

LBCI
أخبار دولية
15:26

الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع

LBCI
أخبار دولية
14:53

نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا على خلفية الماضي الاستعماري ويصف اردوغان بالطاغية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:06

إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات

LBCI
حال الطقس
01:16

طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...

LBCI
أخبار لبنان
00:47

سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"

LBCI
أخبار لبنان
03:21

"الأشغال" أطلقت حملتها "ما تكبّوا زبالة حتى ما تسدّوا المصافي" استعدادًا لموسم الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات

LBCI
خبر عاجل
23:31

سلام خلال لقائه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة: لضرورة تأمين تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في لبنان ومواصلة دعم النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More