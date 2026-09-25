اجتماع مشترك لنقابات العمال في الشمال: للاعتصام غدا احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية

عقد اجتماع نقابي مشترك في الميناء - طرابلس، لاتحاد ارباب العمل برئاسة احمد فيصل البقار واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي برئاسة شادي السيد ورئيس قطاع العمال في تيار العزم النقيب غسان يكن ورئيس تجمع لجان الاهل في الشمال حسين منقارة وحشد نقابي ، وجرى عرض للاوضاع النقابية ومطالب الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والحراك الذي تنفذه شرائح مختلفة في القطاعين العام والخاص لا سيما حراك رابطة موظفي الادارة العامه ومتقاعدي الأجهزة الامنية والعسكرية.







السيد







بداية، تحدث السيد ولفت الى ان "لقاء اليوم يأتي في سياق التنسيق الدائم بين الهيئات النقابية الاكثر تواصلا مع المجتمع بكل مكوناته، وان الاوضاع في طرابلس وعلى المستوى العام باتت تحتم التحرك "، مطالبا المسؤولين ب"النظر الى ما وصل اليه المجتمع اللبناني على مستويات مختلفة وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين باتت قدراتهم الشرائية منعدمة او شبه منعدمة".







وهنأ السيد معنى الحلاب لانتخابه نقيبا لاصحاب مصانع الحلويات والسكاكر في لبنان الشمالي ، مشيرا الى "أهمية هذا القطاع في مدينه طرابلس والشمال وما يقدمه على المستويات المختلفة" .







البقار







من جهته قال البقار :"نراقب عن كثب التطورات على ارض الواقع ، فنحن الاكثر تواصلا مع مختلف شرائح المجتمع اللبناني ونلاحظ منذ اشهر ان المواطن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة تنعكس على الحركة التجارية في مدينة طرابلس، ونحن في ارباب العمل نسجل ذلك بأسف متطلعين الى اجراءات سريعة ومفيدة للمجتمع اللبناني قبل المزيد من الانهيار".







بيان







وفي الختام صدر عن المجتمعين البيان الاتي: "نحن المشاركون في هذا الاجتماع النقابي في مدينة طرابلس، نؤكد أهمية المسارعة لتلافي الظروف السيئة التي يعاني منها المجتمع اللبناني برمته والتي تنذر بمأساة، وبوقائع متوقعة على ارض الواقع لا نريد لها ان تحصل ، ولا نريد بالتالي للامور ان تتطور الى ما لا يحمد عقباه ، وبالتالي فان المسؤولين معنيين باعادة النظر بالاجراءات والقرارات كافة ، واعادة النظر بسياسة التعاطي مع الضرائب والرسوم والتغاضي عن الازمة المعيشية والاقتصادية المتردية في البلاد، وخصوصا لجهة ما يحصل مؤخرا من ارتفاع عشوائي في الاسعار وغياب الرقابة وتراجع لقدرة مختلف فئات المجتمع اللبناني الشرائية. كما ناقش المجتمعون، دعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي الى التحرك غدا من خلال الاعتصام في ساحة جمال عبد الناصر التل، وتوجيه الدعوة لمختلف النقابات والروابط والهيئات العمالية والموظفين في القطاعين العام والخاص وارباب العمل الى المشاركه الكثيفة" .







وختم البيان مؤكدا ان "المجتمعين يشكلون كتلة نقابية ومطلبية واحدة، تطالب وتتمسك بالحفاظ على قدرات الشعب اللبناني وكرامته وبالاهتمام جديا بمدينه طرابلس المنكوبة بكل المعايير".

