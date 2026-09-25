المفتي قبلان للدولة اللبنانية: أنظروا إلى حال بلدكم ها هو في أسوأ قعر اجتماعي واقتصادي ووطني وأخلاقي ومهني

حمّل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان السلطة التنفيذية مسؤولية "الشراكة في كل ما يجري في الجنوب من إبادة ودمار وانتقام"، معتبراً أنها "لزّمت تل أبيب هذه العملية بخلفية دور الوكيل"، ومتهماً "إعلام السلطة" بأنه "تحوّل إلى خدمة صهيونية مجانية" تضع البلد في قلب فتنة داخلية وانقسام عامودي.



وتوجّه قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة إلى "الدولة اللبنانية بأسرها"، فرأى أنّ لبنان بلغ "أسوأ قعر اجتماعي واقتصادي ووطني وأخلاقي"، بين نهب المال العام والتهريب الحكومي وسياسة الإفقار والضرائب المقنّعة ومغارة التلزيمات، داعياً إلى "صرخة وطنية شاملة للخلاص من أسوأ سلطة تنفيذية مرّت على تاريخ لبنان".



ووصف اللحظة بأنها "مصيرية للغاية"، محذّراً من أنّ الأمن والشراكة الوطنية والسلم الأهلي باتت مهدّدة "جرّاء توقيعها على اتفاق الإطار الإرهابي الذي لم يجفّ حبره بعد"، ومذكّراً بأنّ "النار التي تستعر في الجنوب ستلتهم بيروت وبعبدا".



إقليمياً، رأى أنّ "أنفاس الهيمنة الأميركية تختنق في مضيق هرمز وباب المندب"، وطالب الرياض وطهران بـ"تسوية أخوية" كاملة، معتبراً ما تقوم به واشنطن "خيانة شاملة وغدراً للعرب والمسلمين"، ودعا تركيا وباكستان إلى موقف يخلق بيئة إقليمية مواجِهة لواشنطن.



