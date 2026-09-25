توحيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان اعتباراً من 5 تشرين الأول 2026

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان أنه، "تسهيلا لمعاملات المواطنين وتسريعا لإنجازها، سيتم اعتباراً من 5 تشرين الأول 2026 توحيد آلية العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، بحيث تستقبل جميع أنواع المعاملات والمراجعات طيلة أيام العمل الأسبوعية ضمن الدوام الرسمي، من دون تخصيص أيام محددة لأنواع معينة من المعاملات.



ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل وتسهيل مراجعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة لهم."