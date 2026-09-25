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جابر بحث مع السفير الفرنسي في دعم الجيش والإصلاحات والطاقة وإعادة الإعمار

أخبار لبنان
2026-09-25 | 07:34
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جابر بحث مع السفير الفرنسي في دعم الجيش والإصلاحات والطاقة وإعادة الإعمار
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جابر بحث مع السفير الفرنسي في دعم الجيش والإصلاحات والطاقة وإعادة الإعمار

شدّد وزير المالية ياسين جابر وسفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل على أن إنهاء مهمة قوات اليونيفيل يجب أن يجري بصورة تدريجية، بما يحول دون أي فراغ في الجنوب، ويتيح للجيش اللبناني تعزيز حضوره وقدراته لتولي المهام وملء الفراغ، وهو ما يستدعي مواصلة دعمه وتمكينه من مسؤولياته. 

كلام جابر جاء في خلال لقائه السفير الفرنسي يرافقه رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي جان-باتيست شوفيل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، وعرض الجانبان الأوضاع في لبنان وملفات الاهتمام المشترك. 

وتوقّف اللقاء عند أزمة الطاقة وانعكاسات أزمة النفط العالمية على لبنان، ودعا المجتمعون إلى المضي في إصلاح القطاع على مختلف المستويات، في ضوء الأعباء الكبيرة التي راكمها على الخزينة، وأهمية وضعه على مسار أكثر استدامة. 

وعرض جابر مسار الإصلاحات الحكومية والسعي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً "أهمية استمرار الدعم الفرنسي للبنان في هذه المرحلة ولمسار الإصلاح واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي". وشكر فرنسا على دورها في مساندة الجيش ومواكبة الإصلاح، وثمّن مساهمتها بقيمة 75 مليون يورو في الصندوق الذي أطلقه البنك الدولي لدعم إعادة الإعمار.
 
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز الاستقرار ودعم الإصلاح وإعادة الإعمار.


 

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