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انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة "العائلة المرفئية"

أخبار لبنان
2026-09-25 | 08:37
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انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة &quot;العائلة المرفئية&quot;
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انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة "العائلة المرفئية"

جرت في إدارة واستثمار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة وعمال المرفأ بحضور ممثلين عن وزارة العمل، وأسفرت عن فوز لائحة "العائلة المرفئية" التي تضم كلاً من:  

عبير محيو، كوثر شومان، عبد الله عقاد، جان رفول، رولا سليمان، فيليب عطالله، سمير عسكر، خليل زعيتر، روي لوندس، غسان حرش، مازن مزبودي، وزياد الحاج حسن.

واستقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي أعضاء اللائحة الفائزة، مهنئاً إياهم، ومتمنياً لهم التوفيق في مهامهم النقابية.

وأكد النفّي أن "النقابة والإدارة هما جسم واحد عندما يكون الهدف واحداً، وهو تطوير الإدارة وتطوير الموظفين"، مشدداً على دعمه للنقابة وحرصه على أن تطرح كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل وتحسين أداء المرفأ.

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