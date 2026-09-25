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صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا

أخبار لبنان
2026-09-25 | 10:27
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صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا
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صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا

أُقيمت في جمهورية صربيا، مراسم إطلاق شحنة من المساعدات الإنسانية المخصّصة للبنان بقيمة إجمالية تقارب مليونًا ومئتي ألف يورو، على أن تُنقل بحرًا إلى لبنان، في مبادرة دعم تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتضمّ الشحنة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الطحين والزيت والبازلاء الخضراء واللحوم والدجاج والسردين، إلى جانب معدّات وتجهيزات مخصّصة للمستوصفات والمستشفيات، تشمل فلاتر للمياه ومستلزمات أخرى لدعم القطاع الصحي.

وحضر مراسم إطلاق المساعدات سفير لبنان لدى جمهورية صربيا يوسف جبر، ومستشار رئيس الحكومة الصربية للشؤون الدبلوماسية نمانيا ديكوفيتش، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الخارجية الصربية والأمانة العامة للحكومة.

وفي المناسبة، أعرب جبر عن شكر الدولة اللبنانية وتقديرها لرئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش والحكومة الصربية على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكداً أن المساعدات تصل في مرحلة دقيقة تشتدّ فيها حاجة اللبنانيين إلى الدعم والمساندة في مواجهة الظروف الراهنة.

وكشف جبر أن هذه الشحنة لن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تحضير حزمة جديدة من المساعدات سيُعلن عنها قريباً.

وشدد السفير اللبنانيّ على متانتها وعلى ما يجمع الشعبين من روابط وقواسم مشتركة، ولا سيما على المستويين الاجتماعي والثقافيّ. 

وأكد أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا مستمرًا، وأن الجهود ستتواصل لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف القطاعات.

وتكتسب المبادرة الصربية هذا العام بعداً إضافياً، إذ تتزامن مع الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وصربيا. 

واعتبر جبر أنّ هذه المناسبة تشكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وفرصة للبناء على ثمانية عقود من العلاقات بين بيروت وبلغراد وتعزيز التعاون بينهما في المرحلة المقبلة.

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