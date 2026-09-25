السفير السعودي: المملكة تقف إلى جانب لبنان وتدعم استعادة سيادته

أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعمها استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته. واعتبر أن قرار رفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى السعودية قبل أشهر يعكس تقدير المملكة لجهود القيادة والحكومة اللبنانيتين.وجاء موقفه خلال حفل استقبال أقامه لمناسبة اليوم الوطني السعودي، بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وشخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية وأمنية