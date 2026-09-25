وزير الخارجية: مسار المفاوضات يسير ببطء بسبب صعوبة الوضع

تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ونظرائه وزراء الخارجية العرب والأجانب، على هامش أعمال الدورة الواحدة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وفي هذا السياق، التقى رجي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل رايزنغر، وعرض الوضع في لبنان ومسار المفاوضات، لا سيما أنّ النمسا ستكون العام المقبل عضوا في مجلس الأمن الدولي.



وشرح رجي مسار المفاوضات، معتبرًا أنه يسير ببطء بسبب صعوبة الوضع، فمن جهة ترفض إسرائيل الانسحاب وتستمر في اعتداءاتها. ومن جهة أخرى، يستمر "حزب الله" في عدم التعاون مع قرارات الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح.



وطلب رجي من الوزيرة النمسوية، الضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب، بما يساعد الدولة اللبنانية على استكمال المسار التفاوضي الذي لا يزال الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان.