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رجي: إسرائيل وحزب الله يبديان عدم تعاون في تسهيل مسار المفاوضات
أخبار لبنان
2026-09-26 | 17:02
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رجي: إسرائيل وحزب الله يبديان عدم تعاون في تسهيل مسار المفاوضات
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، أن الدولة اللبنانية تفاوض بشكل مباشر عن نفسها ولا تحتاج إلى أي طرف ليتحدث باسمها، مشددًا على أن مساعي الدولة لبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حرب أهلية.
وأوضح في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "اتفاق الإطار جاء نتيجة حرب الإسناد التي فتحها "حزب الله" في الجنوب، حمل فيها الحزب المسؤولية الكبرى جراء رفضه مناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة. كما اعتبر أن كلًا من إسرائيل وحزب الله يبديان عدم تعاون في تسهيل مسار المفاوضات الجارية.
وحول التواصل مع الجانب الإيراني، كشف وزير الخارجية أن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك كان دبلوماسيًا وشهد صراحة كاملة، مبيّنًا أن "الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار السياسي والأمني قد عاد حصريًا إلى الحكومة اللبنانية".
أخبار لبنان
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