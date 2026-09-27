"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، بتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية على الملاحم ضمن نطاق العاصمة بمؤازرة فوج حرس بيروت، للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة، وضمان سلامة اللحوم وجودتها، وحماية صحة المستهلك.



وشملت الجولات مناطق الحمرا، عائشة بكار، زقاق البلاط، طريق الجديدة والبربير، حيث أجرت الفرق المختصة كشوفات ميدانية على عدد من الملاحم، للتحقق من سلامة اللحوم وطرق حفظها وتبريدها وتخزينها وعرضها وتاريخ صلاحيتها، ومدى التقيد بشروط النظافة العامة ومتطلبات السلامة الغذائية.



وأظهرت نتائج الكشف وجود مخالفات صحية تتعلق بعدم الالتزام بشروط حفظ اللحوم وتبريدها والنظافة العامة، فضلاً عن رصد ممارسات تنطوي على مخاطر صحية، أبرزها إذابة اللحوم المجمّدة بطرق غير مطابقة للشروط الصحية، وإعادة عرضها وبيعها على أنها لحوم طازجة، وبأسعار اللحوم الطازجة، بما يشكل تضليلاً للمستهلك ومخالفة لشروط تداول المواد الغذائية.



كما كشفت الجولات عن ممارسات تتعلق بخلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، واستخدامها في إعداد منتجات اللحوم المصنّعة، ومنها الكفتة والسجق والنقانق والبرغر واللحوم المفرومة، في تجاوز صريح لمتطلبات السلامة الغذائية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر التلوث والتسمم الغذائي, حيث تم تلفها منعاً لبيعها للمواطنين.



وبنتيجة هذه الكشوفات، تم ايقافهم عن العمل ونظّمت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت محاضر ضبط بحق أصحاب الملاحم المخالفة، تمهيداً لإحالتها إلى القاضي البدائي الناظر في مخالفات البلديات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول المرعية الإجراء.



وأكد محافظ بيروت استمرار الجولات التفتيشية والرقابية للفرق الصحية المختصة في بلدية بيروت في كل مناطق العاصمة، وملاحقة المخالفات التي تمسّ سلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يكفل حماية المستهلك وصون الصحة العامة في العاصمة.