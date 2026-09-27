بشارة الأسمر للـLBCI: نتأمّل في اجتماعات الإثنين أن نصل الى نتيجة كي لا نكون يوم الأربعاء في الشارع

اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الأمور بلغت حدا لم يعد أحد يستطيع الاستمرار في هذا الاتجاه، قائلا: "لا بد من حلّ".



وقال في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "نحن لسنا هواة إضرابات، ولا هواة نزول إلى الشارع وعرقلة حركة السير".



وأضاف: "نتأمّل في اجتماعات يوم الإثنين أن نصل الى نتيجة كي لا نكون يوم الأربعاء في الشارع".



وأوضح أن "الحلول المطروحة هي زيادة بدل النقل، التعويضات العائلية، المنح المدرسية ودراسة شاملة لواقع الحدّ الأدنى للأجر مع دفع ما هو مستحق وما هو مقرّر للسائقين العموميين".



وقال: "نحن نعوّل كثيرا على اللجنة الوزارية التي تشكّلت وعلى اجتماع لجنة المؤشر يوم غد الإثنين".