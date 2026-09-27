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جعجع: لا يمكن أن نتخيل أي عيش كريم طالما لا يزال سلاح الحزب موجوداً
أخبار لبنان
2026-09-27 | 05:51
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جعجع: لا يمكن أن نتخيل أي عيش كريم طالما لا يزال سلاح الحزب موجوداً
أقيم في كنيسة سيدة الغسالة في القبيات قداس إلهي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، تحت عنوان "فجر السيادة"، بدعوة من منطقة عكار في "القوات اللبنانية"، بالتعاون مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى، في محطة روحية ووطنية لاستذكار الشهداء وتضحياتهم، والتأكيد على أهمية إبقاء ذكراهم حاضرة في الذاكرة الوطنية.
وكانت الكلمة الأخيرة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر الشاشة، حيث توجه إلى أهالي الشهداء: "من بعد كل ما حصل أصبح واضحاً لماذا استشهدوا. هؤلاء ماتوا لنصل نحن إلى هنا، من حيث بناء الدولة الحرة والسيدة والمستقلة".
وأكد أن "النضال سيستمر بالوسائل السلمية للوصول إلى أهداف الاستشهاد، وليكون لدينا بلد نستطيع العيش فيه بكل مواطنة"، مضيفاً: "لقطنا طرف الطريق ونتوجه بالطريق الصحيح باتجاه الوطن الحلم، ويبقى أن تكون سرعة التنفيذ، ونحن نضغط بشكل مستمر لتحقيق ذلك".
وشدد على أن "الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها"، معتبراً أن "من دون ذلك تكون نهاية لبنان"، وقال: "لا يمكن أن نتخيل أي عيش كريم طالما لا يزال سلاح حزب الله موجوداً".
وفي ملف قانون العفو العام، قال جعجع إن "هناك مظلومين فقط لأنهم ناصروا الثورة السورية"، مضيفاً: "صار تظلم كثير في لبنان، ولذلك سرنا بقانون العفو العام".
وتوجه جعجع إلى أهالي عكار، مؤكداً أن هذه المنطقة حُرمت كثيراً، "ولكن حتماً التعويض آتٍ"، داعياً إلى إنصافها ووضعها في صلب الاهتمام الوطني والإنمائي. كما خاطب القواتيين، مذكراً بأنهم حُرموا في ظل النظام السوري من إقامة هذه المناسبات الوطنية والوفائية.
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