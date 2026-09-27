الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ

ردّ التيار الوطني الحر على النائب السابق في حزب الله نواف الموسوي، بعدما قال في معرض ردّه على النائب جبران باسيل: "أنا على يقين بأن لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان، فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله".



واعتبر التيار أن كلام الموسوي استند إلى اقتطاع مواقف رئيس التيار النائب جبران باسيل وتفسيرها بطريقة خاطئة، مؤكداً أن موقف باسيل يشمل جميع اللبنانيين الذين يعانون تداعيات حرب دُفعوا إليها خارج أي مصلحة وطنية لبنانية، وأن هذه التداعيات لا تقتصر على بيئة حزب الله.



وفي بيان، اتهم "التيار" الموسوي بإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين من خلال ما وصفه بـ"الخطابات المبنية على الأوهام والشعارات والعبارات الواهية"، معتبراً أن التهجمات على التيار ورئيسه تؤكد صحة موقفه القائم على مصلحة لبنان الذاتية خارج أي تمحور.



وختم التيار بدعوة حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين.