كنعان: موقف الرئيس عون من التفاوض وطني دستوري ومسؤول

كتب النائب ابراهيم كنعان على "إكس": "موقف رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، من التفاوض المباشر واتفاق الإطار، ومن تعزيز قدرات الجيش والحفاظ عليه وعلى دوره، موقفٌ دستوري ووطني ومسؤول، ويشكّل اليوم الطريق الوحيد المتاح للبنان لمحاولة استعادة استقراره ودولته وسيادته على أرضها ومؤسساتها. من يملك حلّاً عملياً آخر، فليضعه على الطاولة. وإلّا، فليقف خلف رئيس الجمهورية ويدعم موقفه، رأفةً بالناس والوطن".