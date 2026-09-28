دريان استقبل سفيري فرنسا ومصر وبحث معهما في الشؤون اللبنانية والعربية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل في زيارة بروتوكولية وجرى البحث في الشؤون اللبنانية.