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دريان استقبل سفيري فرنسا ومصر وبحث معهما في الشؤون اللبنانية والعربية
أخبار لبنان
2026-09-28 | 06:39
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دريان استقبل سفيري فرنسا ومصر وبحث معهما في الشؤون اللبنانية والعربية
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل في زيارة بروتوكولية وجرى البحث في الشؤون اللبنانية.
كما استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى في زيارة وداعية وتم التداول في القضايا اللبنانية والعربية.
أخبار لبنان
دريان
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فرنسا
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