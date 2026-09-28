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أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية: التفاوض مدخل لبسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها

أخبار لبنان
2026-09-28 | 06:30
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أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية: التفاوض مدخل لبسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها
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أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية: التفاوض مدخل لبسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها

أعلن النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "البحث تناول أجواء مؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية، والتحضيرات للمؤتمر البرلماني "تضامن مع لبنان" الذي سيُعقد الخميس في مجلس النواب الفرنسي، بمشاركة جهات ومؤسسات فرنسية داعمة للبنان. وسيُستكمل هذا المسار بلقاءات مماثلة على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي، بما يعكس أهمية إبقاء لبنان ومصلحته على جدول الاهتمام الفرنسي والدولي".

واعتبر أن "التفاوض هو الوسيلة لبسط سيادة الدولة، من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، وصولاً إلى حصرية السلاح بيد الدولة، لتكون المرجعية الأولى والأخيرة في شؤون السيادة والأمن الوطني".

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