أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر أصدر قراراً تطبيقياً ينظم رسوم الانتقال والإعفاءات وفق موازنة 2026

أخبار لبنان
2026-09-28 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر أصدر قراراً تطبيقياً ينظم رسوم الانتقال والإعفاءات وفق موازنة 2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جابر أصدر قراراً تطبيقياً ينظم رسوم الانتقال والإعفاءات وفق موازنة 2026

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يحدّد دقائق تطبيق عدد من أحكام المادة 45 من قانون الموازنة العامة للعام 2026، المتعلقة برسم الانتقال، واضعاً الآليات العملية لتنفيذ الإعفاءات والتعديلات التي أقرّها القانون، وإعادة احتساب الرسوم وفق الأحكام الجديدة.

 

وبموجب القرار، تُعفى الواقعات الحاصلة قبل الأول من كانون الثاني 2007 من رسم الانتقال، كما حدّد القرار الإعفاءات والتنزيلات والمعدلات المطبقة على الواقعات الحاصلة بين الأول من كانون الثاني 2007 و15 تشرين الثاني 2022، وتلك الحاصلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022.

 

وبالنسبة إلى الواقعات الحاصلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، حدّد القرار الجزء المعفى من الحصة الإرثية الصافية بمليارين و400 مليون ليرة لكل من الفروع والأزواج والوالدين، و960 مليون ليرة للأصول من غير الوالدين وللأخ والأخت، و480 مليون ليرة لباقي الورثة، إضافة إلى التنزيلات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.

 

كما نصّ على إعفاء جميع المساعدات والإعانات والمنح المؤداة من الأموال العامة، وحدّد الإعفاء على الهبات بما لا يتجاوز 96 مليون ليرة، فيما يصل الإعفاء إلى 6 مليارات ليرة عندما يكون الموهوب له مؤسسة أو جمعية من الفئات التي حددها القانون، بما فيها الأوقاف الدينية.

 

وينظّم القرار أيضاً أوضاع المكلفين برسم الانتقال الذين لم يسددوا الرسوم المترتبة عليهم عن واقعات حاصلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، بحيث تتولى الوحدات المالية المختصة إعادة احتساب الرسوم وفق الأحكام الجديدة، كما يشمل المكلفين الذين سبق أن حصلوا على موافقة لتقسيط الرسوم، مع إجراء التنزيلات اللازمة على المبالغ المقسطة وغير المسددة.

 

وحفاظاً على حقوق المواطنين في تقديم تصاريحهم ضمن المهل القانونية، أبقى القرار العمل بالآليات المعتمدة حالياً إلى حين استكمال إعداد التطبيقات الإلكترونية اللازمة، التي ستتيح للمواطنين تقديم معاملاتهم واحتساب رسوم الانتقال المتوجبة بنتيجة التصريح وتسديدها إلكترونياً.

 

ويُعمل بالقرار فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

 

والنص الكامل للقرار موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية.

 

 

 

 

أخبار لبنان

قراراً

تطبيقياً

الانتقال

والإعفاءات

موازنة

LBCI التالي
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

وزارة المالية: قرار رسم خروج المسافرين لا يفرض رسوماً جديدة بل ينظم آلية استيفائها

LBCI
اقتصاد
2026-09-19

جابر: مشروع موازنة 2027 يُعد ضمن إطار مالي متوسط الأجل لخمس سنوات

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-18

اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-29

مصادر رويترز: من المتوقع إعفاء سفن الشحن الصينية من أي نظام رسوم يفرضه الحوثيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:44

جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون

LBCI
أخبار لبنان
09:10

الحجار استقبل طليس وأكد مواصلة ضبط مخالفات النقل البري والعمالة غير الشرعية في القطاع

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الأشقر في اليوم العالمي للسياحة: 9.8% من الاقتصاد العالمي للسياحة ولبنان يخسر 40% من مداخيله السياحية

LBCI
أخبار لبنان
08:45

مخزومي لنعيم قاسم: لن نقبل بأن تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-09

وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر: لا نخطط لطرد أو ترحيل أي شخص من قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
2026-04-24

رويترز: المكتب الإعلامي للبرلمان الإيراني ينفي تقارير عن استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض ويؤكد عدم تحديد جولة جديدة من المحادثات حتى الآن

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-06

وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة

LBCI
أخبار دولية
2026-04-26

ترامب تعليقا على إطلاق النار: لقد درست الاغتيالات... "أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر هم من يُستهدفون"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:31

وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر

LBCI
أخبار دولية
07:51

ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
07:38

المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان

LBCI
أخبار دولية
05:59

كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا

LBCI
أخبار دولية
05:16

بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية

LBCI
أخبار لبنان
05:00

الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:54

توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)

LBCI
اقتصاد
07:02

تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة

LBCI
خبر عاجل
15:02

مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 28-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
03:35

الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
02:52

منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...

LBCI
فنّ
13:22

"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:07

أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More