أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
أخبار لبنان
2026-09-28 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
4
min
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
تسلّمت المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك، اليوم في محطة القطار في مار مخايل – بيروت، 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان إلى لبنان، خلال حفل أُقيم برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره، وبمشاركة سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي، في خطوة من شأنها تعزيز القدرة التشغيلية للنقل المشترك ودعم مسار تطويره وتوسيع خدماته.
وحضر الحفل المدير العام للمؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن البحري مازن بصبوص، والمدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، ومستشار رئيس الجمهورية العميد غسان المفتي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين وموظفي المؤسسة.
شيا
توجّه شيا بكلمته بالشكر إلى سلطنة عُمان وسفيرها في لبنان، مشيراً إلى أن "التواصل بشأن دعم قطاع النقل المشترك بدأ منذ نحو ثمانية أشهر، وأن المؤسسة تلقّت قبل نحو شهر خبر تقديم الحافلات العشرين".
ونوّه بسرعة الاستجابة العُمانية ووصول الحافلات خلال فترة وجيزة، وبكونها حافلات جديدة، معتبراً أن" المبادرة تأتي في الوقت المناسب وتشكّل دعماً مباشراً لجهود تطوير النقل المشترك وتعزيز قدراته".
وأكد شيا أن" توجيهات الوزير رسامني تقوم على السعي إلى الاستفادة من كل فرصة تتيح تطوير هذا القطاع وتوسيع خدماته، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى منظومة نقل مشترك أكثر فاعلية".
السعيدي
بدوره، أكد السفير السعيدي أن "المبادرة تتجاوز مفهوم الهبة"، قائلاً:" إنها تعبّر عن وقوف بلد شقيق إلى جانب بلد شقيق في وقت الحاجة"، ومشدداً على "استمرار دعم سلطنة عُمان للبنان في مختلف المجالات".
وأشار إلى" أهمية تطوير قطاع النقل العام، ولا سيما في ظل الازدحام الذي تشهده المدن في أوقات الذروة"، معتبراً أن "أحد التحديات الأساسية يتمثل في تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل العام وتشجيع المواطنين على الاعتماد عليها".
وأعرب السعيدي عن "ثقته بالجهود التي يقودها الوزير رسامني بالتعاون مع فريق العمل المعني بالقطاع"، متمنياً "التوفيق للبنان في تطوير منظومة النقل"، ومعبّراً عن أمله في أن" يشهد لبنان مجدداً عودة القطار".
رسامني
من جهته، شكر رسامني سلطنة عُمان والسفير السعيدي على المبادرة، كما نوّه بجهود شيا في متابعة الملف، لافتاً إلى" سرعة وصول الحافلات وكونها جديدة"، ومؤكداً أن "هذا الدعم يأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعزيز إمكانات النقل المشترك".
وقال: "إن النقل المشترك يشكّل أحد الأسس المهمة بالنسبة إلى المواطن اللبناني"، مؤكداً أن "تغيير ثقافة التنقل لا يمكن أن يحصل من دون توفير البديل"، وأضاف: "على الدولة واجب أن تؤمّن البديل للمواطن اللبناني".
وأشار إلى أن "اجتماعاً عقد يوم الجمعة مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية أفضى إلى مجموعة أفكار يجري العمل على تطويرها بالتشاور مع المعنيين"، مؤكداً أن "تطوير النقل المشترك أصبح أولوية".
وأوضح رسامني أن "شبكة النقل المشترك تعمل حالياً على 11 مساراً، فيما يجري تطوير خمسة مسارات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 مساراً، إلى جانب العمل على خطوط جديدة"، لافتاً إلى أن أي "توسّع في الشبكة يتم استناداً إلى الدراسات"، ومثمناً في هذا السياق دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للجهود المبذولة.
وأشار إلى أن "لدى المؤسسة القدرة على التوسع في تشغيل أسطول أكبر متى توافرت الإمكانات والحافلات اللازمة، وصولاً إلى نحو 500 حافلة"، لافتاً إلى" وجود حافلات إضافية مرتقبة من شأنها أن تساعد في تعزيز الخدمة".
وأكد رسامني أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز إمكانات النقل المشترك والبحث عن أفكار وحلول جديدة والاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل انتقال المواطنين من منازلهم إلى أماكن عملهم بأقل كلفة ممكنة".
ولفت كذلك إلى أن الوزارة "حريصة على إعادة النظر في تعرفة النقل المشترك بطريقة حكيمة ومدروسة، بالتوازي مع بحث المتطلبات المالية للقطاع في إطار إعداد الموازنة".
وختم رسامني مجدداً شكره لسلطنة عُمان وسفيرها، معرباً عن أمله في أن" تشكل هذه المبادرة نموذجاً لمساعدات عينية إضافية تسهم مباشرة في تلبية حاجات لبنان وتعزيز قدرات مرافقه العامة".
أخبار لبنان
العامة
للسكك
الحديد
والنقل
المشترك
تتسلّم
حافلة
جديدة
مقدّمة
سلطنة
عُمان
التالي
الموسوي بعد لجنة الإعلام: إقرار مشروع لإلزام المؤسسات الرسمية تخصيص 5% من إعلاناتها للإعلام الرسمي
جابر أصدر قراراً تطبيقياً ينظم رسوم الانتقال والإعفاءات وفق موازنة 2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-09-09
لحفظ الأرشيف التاريخي ورقمنته... مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وجامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
منوعات
2026-09-09
لحفظ الأرشيف التاريخي ورقمنته... مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وجامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
0
آخر الأخبار
2026-09-01
الوكالة الوطنية للإعلام: احتراق حافلة ركاب تابعة للنقل المشترك بسبب احتكاك كهربائي على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية ما أدى إلى زحمة سير خانقة
آخر الأخبار
2026-09-01
الوكالة الوطنية للإعلام: احتراق حافلة ركاب تابعة للنقل المشترك بسبب احتكاك كهربائي على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية ما أدى إلى زحمة سير خانقة
0
أخبار دولية
2026-09-01
السلطات الأوكرانية: سبعة قتلى في قصف صاروخي روسي على مخزن للسكك الحديد في كييف
أخبار دولية
2026-09-01
السلطات الأوكرانية: سبعة قتلى في قصف صاروخي روسي على مخزن للسكك الحديد في كييف
0
آخر الأخبار
2026-08-25
وصول وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الى معبر جديدة يابوس
آخر الأخبار
2026-08-25
وصول وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الى معبر جديدة يابوس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:44
جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون
أخبار لبنان
09:44
جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون
0
أخبار لبنان
09:10
الحجار استقبل طليس وأكد مواصلة ضبط مخالفات النقل البري والعمالة غير الشرعية في القطاع
أخبار لبنان
09:10
الحجار استقبل طليس وأكد مواصلة ضبط مخالفات النقل البري والعمالة غير الشرعية في القطاع
0
أخبار لبنان
08:49
الأشقر في اليوم العالمي للسياحة: 9.8% من الاقتصاد العالمي للسياحة ولبنان يخسر 40% من مداخيله السياحية
أخبار لبنان
08:49
الأشقر في اليوم العالمي للسياحة: 9.8% من الاقتصاد العالمي للسياحة ولبنان يخسر 40% من مداخيله السياحية
0
أخبار لبنان
08:45
مخزومي لنعيم قاسم: لن نقبل بأن تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران
أخبار لبنان
08:45
مخزومي لنعيم قاسم: لن نقبل بأن تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-15
قرار قضى بعدم إجراء أي ملاحقة بحق قناة LBCI والرجوع عن الاشارة المعطاة سابقًا
أخبار لبنان
2026-05-15
قرار قضى بعدم إجراء أي ملاحقة بحق قناة LBCI والرجوع عن الاشارة المعطاة سابقًا
0
آخر الأخبار
2026-09-09
وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر: لا نخطط لطرد أو ترحيل أي شخص من قطاع غزة
آخر الأخبار
2026-09-09
وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر: لا نخطط لطرد أو ترحيل أي شخص من قطاع غزة
0
فنّ
2026-05-20
صور ضجت مواقع التواصل... ياسمينا زيتون في علاقة حب جديدة مع سان لوفان؟ (صور)
فنّ
2026-05-20
صور ضجت مواقع التواصل... ياسمينا زيتون في علاقة حب جديدة مع سان لوفان؟ (صور)
0
خبر عاجل
2026-04-24
رويترز: المكتب الإعلامي للبرلمان الإيراني ينفي تقارير عن استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض ويؤكد عدم تحديد جولة جديدة من المحادثات حتى الآن
خبر عاجل
2026-04-24
رويترز: المكتب الإعلامي للبرلمان الإيراني ينفي تقارير عن استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض ويؤكد عدم تحديد جولة جديدة من المحادثات حتى الآن
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
0
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
0
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
0
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
0
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
0
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
2
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
3
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
5
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
6
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
7
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
8
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More