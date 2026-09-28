الموسوي بعد لجنة الإعلام: إقرار مشروع لإلزام المؤسسات الرسمية تخصيص 5% من إعلاناتها للإعلام الرسمي

أقرّت لجنة الإعلام والاتصالات مشروع قانون يُلزم المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية تخصيص 5 في المئة من إعلاناتها لوسائل الإعلام الرسمي، مع إمكان رفع النسبة لاحقاً.



وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، بعد الجلسة التي عقدت اليوم بحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص والأعضاء، أن الإعلام الرسمي يرزح تحت ضائقة كبيرة، فيما تضخّ مؤسسات حكومية إعلاناتها وموازناتها المخصصة لدى مؤسسات خاصة.



وحذّر الموسوي من "الهبوط الحاد والإسفاف والابتذال في الخطاب الإعلامي العام"، مؤكداً أن اللغة المستخدمة تنعكس على صورة لبنان والوضع العام والثقافة والأخلاق. ورأى أن "التخاطب في لبنان بلغ دركاً غير مسبوق من الابتذال والإسفاف"، منبهاً إلى كلام "يؤذي وله علاقة بالأجيال المقبلة وبالمستوى التربوي والثقافي".



وكشف أن اللجنة ستعقد جلسة في المرحلة المقبلة مخصصة لمناقشة الخطاب الإعلامي العام، بهدف الخروج بتوصيات ومناشدات، محمّلاً وزارات الإعلام والثقافة والتربية مسؤولية مشتركة، ومعتبراً أن "المسؤولية وطنية عامة وعلى الجميع أن يتحسسها لأن انعكاساتها خطيرة جداً".



ورداً على سؤال، لفت الموسوي إلى أن جهات عدة طالبت بتعديلات على قانون الإعلام، واصفاً الجو العام بـ"الإيجابي"، وآملاً إخراج القانون بصورة أفضل مما هو عليه اليوم.