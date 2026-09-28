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الوفد اللبنانيّ في سلسلة لقاءات في واشنطن ولقاء مستجد مع وزير الخزانة الأميركيّ

أخبار لبنان
2026-09-28 | 10:44
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الوفد اللبنانيّ في سلسلة لقاءات في واشنطن ولقاء مستجد مع وزير الخزانة الأميركيّ
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الوفد اللبنانيّ في سلسلة لقاءات في واشنطن ولقاء مستجد مع وزير الخزانة الأميركيّ

بدأ الوفد الوزاريّ اللبنانيّ برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وعضوية وزيري المالية والطاقة، لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ.

 

ويستهل برنامج اليوم في مقر مجموعة البنك الدولي بلقاء عمل عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت واشنطن مع المدير التنفيذي عبد العزيز الملا، يليه عند الواحدة والربع اجتماع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، ونائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للعمليات جنيد كمال أحمد.

 

وعند الثانية بعد الظهر، يعقد الوفد اجتماعاً مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية فاليري ليفكوف، على أن ينضم الوزيران جابر ووزير الطاقة والمياه عند الثالثة إلى رئيس الحكومة نواف سلام في اجتماعه مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة.

 

والبارز في برنامج الزيارة ما استجد من لقاء بين الرئيس سلام والوزير جابر مع وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين.

 

أما الثلاثاء، فيلتقي الوفد عند العاشرة والنصف صباحاً المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في اجتماع يُنتظر أن يتناول مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتقدم في المفاوضات بين لبنان والصندوق.

 

وكان وزير المالية ياسين جابر قد قال لمنصة «صوت المالية» عشية الزيارة إن لقاءات واشنطن تهدف إلى تفعيل مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي، مستفيداً من الخطوات الإصلاحية التي أنجزها لبنان، وفي مقدمها إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالتوازي مع العمل على استكمال قانون الفجوة المالية.

 

وأكد جابر أن الهدف هو التقدم في مسار التفاوض مع صندوق النقد نحو اتفاق على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement)، إلى جانب تطوير التعاون مع البنك الدولي وتأمين مزيد من الدعم والتمويل للمشاريع الحيوية التي يحتاج إليها لبنان، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه وإعادة الإعمار والتحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعيّ.

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