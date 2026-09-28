ساندرا دو وال أكدت للعماد رودولف هيكل مواصلة الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال مع وفد مرافق، وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل.



وخلال اللقاء، أكدت السفيرة ساندرا دو وال مواصلة الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسة العسكرية، وأشادت بدور الجيش الضامن للأمن والاستقرار في لبنان.



من جهة أخرى، ثمّن العماد هيكل مبادرات الاتحاد الأوروبي المتعددة لدعم الجيش خصوصا خلال المرحلة الراهنة. من جهة أخرى، ثمّن العماد هيكل مبادرات الاتحاد الأوروبي المتعددة لدعم الجيش خصوصا خلال المرحلة الراهنة.

كما استقبل قائد الجيش راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون مع وفد، وقدّم المطران عون إلى العماد هيكل دعوة لحضور قداس لمناسبة المئوية الأولى لتطويب القديسين الإخوة المسابكيين في كاتدرائية مار جرجس - العاقورة.