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البستاني رافق وزيرة البيئة في جولتها على بلدات شوفية لتسليم معدات مخصصة للوقاية من حرائق الغابات
أخبار لبنان
2026-09-28 | 13:42
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البستاني رافق وزيرة البيئة في جولتها على بلدات شوفية لتسليم معدات مخصصة للوقاية من حرائق الغابات
رافق النائب فريد البستاني وزيرة البيئة تمارا الزين في جولتها على بلدات شوفية لتسليم معدات مخصصة للوقاية من حرائق الغابات، وقد شملت الجولة بلدة بعقلين مركز اتحاد بلديات السويجاني الذي يضمّ كلّ من غريفة، عترين، الكحلونية، عينبال، مزرعة الشوف، عين وزين، جديدة الشوف والسمقانية حيث كان في استقبالها رئيس الإتحاد كامل الغصيني، وشملت الجولة ايضاً بلدة كفرقطرة حيث استقبلتها رئيسة البلدية ألين نصّار، وإنتهت الجولة في دير القمر حيث إستقبلها رئيس البلدية ناجي جرمانوس.
وقال البستاني الذي دعم هذه المبادرة منذ اليوم الأول: "نأمل أن تساهم هذه المعدات في التخفيف من أثر الحرائق التي تلتهم كلّ سنة مساحة واسعة من جبالنا الخضراء، ونشكر الوزيرة الزين لتخصيص الشوف بهذه المعدات".
أخبار لبنان
فريد البستاني
تمارا الزين
معدات
حرائق الغابات
الشوف
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