وزير الخزانة الأميركي التقى سلام وجابر: لاتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية وشبكات حزب الله

Today, I met with Lebanese Prime Minister @nawafsalam and Finance Minister @JaberYassine to discuss the need for decisive action to disrupt Iranian and Hizballah financial networks, and the importance of key financial sector reforms to restore confidence in Lebanon’s banking… pic.twitter.com/gj54WT1dF5
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 28, 2026
Today, I met with Lebanese Prime Minister @nawafsalam and Finance Minister @JaberYassine to discuss the need for decisive action to disrupt Iranian and Hizballah financial networks, and the importance of key financial sector reforms to restore confidence in Lebanon’s banking… pic.twitter.com/gj54WT1dF5
التقى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وسفيرة #لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.
وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان… pic.twitter.com/VxhRHUx31b
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 28, 2026
التقى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وسفيرة #لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.
وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان… pic.twitter.com/VxhRHUx31b