قبل الشتاء.. الحجار يطلب تنظيف مجاري الأنهر وإزالة التعديات

طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من جميع المحافظين، قبل حلول فصل الشتاء، التعميم على كل البلديات والاتحادات البلدية والقائمقامين بالنسبة للقرى التي لا بلديات فيها، كلّ ضمن نطاقه، ما يلي:



* تأهيل شبكات مياه الأمطار، وإزالة كل العوائق والتعديات الموجودة ضمن الأقنية الشتوية والسواقي والمجاري الشتوية ومجاري الأنهر، ونقلها إلى مكبات قانونية.

* التنسيق المباشر مع وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني، كلّ في ما خصّه، عند اقتضاء الحاجة في هذا الخصوص.

* إزالة التعديات ومنع القيام بأي تعديات جديدة على الأملاك العامة النهرية، منعا لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر.