"الأشغال" توضح أسباب امتداد مدة الأشغال في الفياضية: معالجة تسرّب في خط مياه وتنسيق بشأن خطوط كهرباء تحت الأرض

اوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أن "الأشغال الجارية في الفياضية بدأت أساسًا لمعالجة حفرة وإعادة تزفيت الجزء المتضرر من الطريق، إلا أن نطاق العمل توسّع خلال التنفيذ بعدما تبيّن وجود تسرّب كبير في أحد خطوط المياه الرئيسية، ما استدعى تدخّل الجهة المختصة لمعالجة العطل وإصلاح الخط.



وفي موازاة ذلك، تبيّن وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة تحت الأرض ضمن نطاق الأشغال، الأمر الذي استوجب التنسيق مع الجهات المعنية بالكهرباء وتنفيذ الأعمال وفق تسلسل فني دقيق يراعي متطلبات السلامة ويحول دون إعادة الحفر أو تكرار الأشغال في الموقع نفسه.



وبذلك، لم تعد الأشغال تقتصر على معالجة الحفرة وتزفيت الطريق، بل تحوّلت إلى تدخل مشترك يتطلب تنسيقًا بين عدد من الإدارات والفرق الفنية ويستلزم وقتًا إضافيًا لاستكمال المعالجات بصورة صحيحة وآمنة.



وإذ تتفهّم الوزارة الإزعاج الناتج عن الأشغال وانعكاسه على حركة المرور، تؤكد أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية بهدف تسريع التنفيذ قدر الإمكان، على أن تُستكمل أعمال الطريق بعد الانتهاء نهائيًا من معالجة شبكتي المياه والكهرباء".