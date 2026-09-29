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الدفاع المدني أخمد 3 حرائق
أخبار لبنان
2026-09-29 | 11:59
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الدفاع المدني أخمد 3 حرائق
أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقا اندلع في محوّل للكهرباء في نهر الموت، وحريقا آخر داخل محل لبيع القهوة على طريق المطار، إضافة إلى حريق داخل مستودع للبهارات في انطلياس.
واستكملت العناصر عمليات التبريد في المواقع منعاً من تجدّد النيران، بحسب ما أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني.
أخبار لبنان
الدفاع المدني
حرائق
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