أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بحصلي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال محدوداً
أخبار لبنان
2026-09-29 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بحصلي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال محدوداً
اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن "الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر الغذاء، بل أيضاً بقدرة المواطنين على الوصول إليه"، لافتاً إلى أن هذه" القدرة باتت تحت ضغط نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كلفة عدد من الخدمات والاحتياجات الأساسية".
وأشار بحصلي إلى أن "الحديث عن تأثير التطورات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب وعدم وصول البضائع يجب أن يُفصل عن مسألة تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء"، موضحاً أن "تأثير مضيق هرمز يرتبط بصورة أساسية بالنفط، وبالتالي بأسعار الطاقة، التي تنعكس بدورها على أسعار السلع وصولاً إلى قدرة المستهلك على الوصول إلى الغذاء".
وقال: "إن الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة التنقل والطاقة والمدارس والطبابة وسائر الاحتياجات الأساسية فرضت ضغوطاً إضافية على المواطن، إلا أنه شدد في المقابل على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يبقى أقل من الارتفاع المسجّل في العديد من بنود الإنفاق الأخرى".
وأوضح أن "هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، وهو أمر مرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والموردين، إلا أن هذه الزيادات تبقى في نسب معتدلة، وتتراوح عادة بين 3 و5 في المئة، وقد تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10 في المئة كحد أقصى".
ولفت إلى أن" ارتفاع أسعار بعض الأصناف بنسبة أكبر لا يعني بالضرورة أن الزيادة تشمل جميع المواد الغذائية"، مشيراً إلى أن "بعض السلع قد تسجل ارتفاعاً يصل إلى 30 في المئة، لكن ذلك يمكن أن يحصل في صنف أو صنفين محددين، وضرب مثالاً على ذلك اللحوم التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة ارتفاع أسعارها عالمياً، في حين أن أصنافاً أخرى، ومنها الدواجن، لم تسجل الارتفاعات نفسها".
وكشف بحصلي أن "الزيادات في أسعار المواد الغذائية ترتبط بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والشحن والطاقة، إضافة إلى طبيعة كل سلعة ومدى اعتمادها على الطاقة، وما إذا كانت تحتاج إلى التبريد أو غير ذلك، ولذلك تختلف نسبة الزيادة من صنف إلى آخر".
وأشار إلى أن "بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي تظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لم يتجاوز في المتوسط نحو 1 إلى 2 في المئة مقارنة بالشهر السابق، لافتاً إلى أن الشهرين السابقين شهدا، وفق هذه البيانات، انخفاضاً في الأسعار".
وأوضح بحصلي ان "الفكرة الأساسية تكمن في فهم نسبة الزيادة بشكل صحيح"، موضحاً أنه" إذا ارتفعت كلفة سلعة بنسبة 5 في المئة، فإن السلعة التي يبلغ سعرها 10 دولارات تصبح كلفتها 10.5 دولارات، وليس 15 دولاراً"، معتبراً أن هناك أحياناً "فارقاً في كيفية إدراك المستهلك لنسب الارتفاع، ولا سيما عند مقارنة أسعار السلع بكلفة بعض الخدمات".
وشدد على أن" الضغوط الحالية لا تقتصر على المواطن اللبناني وحده، بل تطال أيضاً الشركات المستوردة والمصنّعة"، مؤكداً أن "الأزمة تضغط على مختلف الأطراف، وأن قدرة الشركات على تقديم المساعدة تبقى مرتبطة بقدرتها المالية في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل".
وأكد بحصلي أن "المطلوب من الدولة اللبنانية، قدر المستطاع، تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما من خلال عدم فرض ضرائب جديدة، والعمل في المقابل على تخفيف الضغط عن أسعار الطاقة، ولو بصورة موقتة، عبر خفض الضرائب والرسوم المفروضة عليها".
أخبار لبنان
ارتفاع
أسعار
المواد
الغذائية
محدوداً
التالي
رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس
مداهمات للجمارك في الجنوب تضبط كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة (صور وفيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-16
بحصلي: لا مبررات لإرتفاع أسعار المواد الغذائية
أخبار لبنان
2026-07-16
بحصلي: لا مبررات لإرتفاع أسعار المواد الغذائية
0
أخبار لبنان
2026-09-10
نقابة مستوردي المواد الغذائية: الأسعار مستقرة بالرغم من وجود عوامل ضاغطة قد تدفعها صعوداً
أخبار لبنان
2026-09-10
نقابة مستوردي المواد الغذائية: الأسعار مستقرة بالرغم من وجود عوامل ضاغطة قد تدفعها صعوداً
0
أخبار لبنان
2026-08-06
نقابة مستوردي المواد الغذائية: الأسعار مستقرة رغم ضغوط الشحن العالمية
أخبار لبنان
2026-08-06
نقابة مستوردي المواد الغذائية: الأسعار مستقرة رغم ضغوط الشحن العالمية
0
أخبار لبنان
2026-08-10
البستاني شارك في اجتماع عقدته وزارة المالية لإلغاء الرسوم على المواد الغذائية والمحروقات
أخبار لبنان
2026-08-10
البستاني شارك في اجتماع عقدته وزارة المالية لإلغاء الرسوم على المواد الغذائية والمحروقات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:31
الراعي بحث مع زوار الديمان في قضايا اغترابية وشؤونا عامة واجتماعية وتربوية: بناء الدولة يتطلب أن يكون الولاء الأول للبنان ومؤسساته
أخبار لبنان
14:31
الراعي بحث مع زوار الديمان في قضايا اغترابية وشؤونا عامة واجتماعية وتربوية: بناء الدولة يتطلب أن يكون الولاء الأول للبنان ومؤسساته
0
أخبار لبنان
14:22
عون لعضوي الكونغرس الأميركي: لبنان يعلّق أهمية على الضغط الأميركي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار
أخبار لبنان
14:22
عون لعضوي الكونغرس الأميركي: لبنان يعلّق أهمية على الضغط الأميركي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار
0
أخبار لبنان
14:11
لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتمعت برئاسة بو صعب استمعت الى وسيم منصور
أخبار لبنان
14:11
لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتمعت برئاسة بو صعب استمعت الى وسيم منصور
0
أخبار لبنان
14:05
جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي
أخبار لبنان
14:05
جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-19
الوزير سلامة من بعبدا: الظروف الراهنة تتطلب من الجميع التراجع عن المواقف المسبقة لتسهيل الوصول إلى وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2026-03-19
الوزير سلامة من بعبدا: الظروف الراهنة تتطلب من الجميع التراجع عن المواقف المسبقة لتسهيل الوصول إلى وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2026-02-21
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-02-21
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-16
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-16
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
0
أخبار دولية
2026-05-03
مصادر الجزيرة: تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العمليّ الإيرانيّ المقدم إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-05-03
مصادر الجزيرة: تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العمليّ الإيرانيّ المقدم إلى الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:53
نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
أخبار لبنان
13:53
نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
0
أخبار لبنان
13:05
كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم
أخبار لبنان
13:05
كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم
0
أخبار دولية
11:03
قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
أخبار دولية
11:03
قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
0
أخبار لبنان
08:13
سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين
أخبار لبنان
08:13
سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين
0
أخبار دولية
07:40
عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
أخبار دولية
07:40
عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
19:51
أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل
تقارير نشرة الاخبار
19:51
أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
19:43
جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
19:43
جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
19:40
حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم
تقارير نشرة الاخبار
19:40
حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم
0
تقارير نشرة الاخبار
19:33
هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم
تقارير نشرة الاخبار
19:33
هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
08:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
08:38
منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة
حال الطقس
08:38
منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة
3
اقتصاد
19:10
المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد
اقتصاد
19:10
المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد
4
اقتصاد
07:48
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
اقتصاد
07:48
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
5
أخبار لبنان
12:44
الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية
أخبار لبنان
12:44
الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية
6
اقتصاد
17:05
12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل
اقتصاد
17:05
12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل
7
أمن وقضاء
08:42
أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
أمن وقضاء
08:42
أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
8
أمن وقضاء
16:46
الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)
أمن وقضاء
16:46
الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More