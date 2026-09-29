رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تعميم صادر عن الهيئة الإدارية اليوم" استمرار الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس في 30 أيلول و1 تشرين الأول 2026، على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة".



ودعت الرابطة الموظفين إلى "عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب، والالتزام بموقفها الرسمي".

