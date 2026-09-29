جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وروجيه راجح من جهاز العلاقات الخارجية.



ورافق السفير السكرتير الثاني في السفارة السفير ماجد المنصوري.



وتم في خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافةً إلى التأكيد على أهمية التواصل السياسي والديبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والقطري.