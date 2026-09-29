لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتمعت برئاسة بو صعب استمعت الى وسيم منصور

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتماعاً اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وحضور أعضاء اللجنة، النواب :غادة أيوب وإبراهيم الموسوي، وذلك في إطار استكمال المهام المنوطة بها في ملف الاتصالات بناءً على قرار الهيئة العامة الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٣ .



واستمعت اللجنة خلال جلستها إلى وسيم منصور بصفته خبيراً وشاهداً.



وبناء على مسار المناقشات ، قررت اللجنة التوسع في التحقيق وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.