عون لعضوي الكونغرس الأميركي: لبنان يعلّق أهمية على الضغط الأميركي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر وأعضاء الوفد المرافق.وقال عون "لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ "اتفاق الاطار" لانها لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على رغم ان لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملاً. ويجب وقف اعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل.طواصاف " تفعيل "اتفاق الاطار" يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الاسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش فيها وصولاً حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً."وتابع "أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الاطار سيُبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم."واكد انه "يقتضي توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظراً للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب من مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الحدود الشرقية والشمالية والمحافظة على السلم الأهلي وحماية المؤسسات وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش."ولفت الى ان "الحكومة ملتزمة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية، وصدرت قوانين إصلاحية عدة، ابرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الاعلام وغيرها، وان العمل جار لاستكمال المسيرة الإصلاحية."وقال عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود: "نثمن عالياً ما يقوم به الرئيس عون من اجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، وننوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جداً، و لبنان امام فرصة لاعادة الاستقرار اليه والى المنطقة كلها ومن غير الجائز اضاعتها."