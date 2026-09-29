الحجار بحث في المستجدات والتعاون مع سفيرة تشيكيا وتابع شؤوناً إنمائية مع نواب ورئيس اتحاد بلديات بشري

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفيرة تشيكيا استر لوفيرونا، وتم عرض المستجدات السياسية على الساحتين الداخلية والإقليمية، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.







واستقبل النائب أحمد الخير ، ثم النائب محمد سليمان، وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية.







كما التقى رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري رئيس بلدية بقاعكفرا إيلي مخلوف وتخلل اللقاء بحث في شؤون تهم القضاء.