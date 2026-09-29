تيمور جنبلاط يلتقي السفير ربيع نرش في كليمنصو

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، السفير ربيع نرش، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار جنبلاط حسام حرب.



وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.



