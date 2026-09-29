رئيس الحكومة: قدّمنا مشروعًا لمجلس النواب يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ لبنان ملتزم ببسط سيادة الدولة ويريد وضع جدول لانسحاب إسرائيل كامل من جنوبه.

وقال سلام في حديث لـ"الشرق بلومبرغ": “نريد بناء صفحة جديدة في العلاقة مع إيران وعلاقة تقوم على أساس الاحترام المتبادل وطلبت تعيين سفير جديد لإيران بدلًا من السفير السابق”.

وأضاف: “نريد بناء علاقات جديدة مع سوريا مبنية على المصالحة المشتركة وهناك تعاون كبير مع سوريا لضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات”.

وأعلن العمل مع البنك الدوليّ في شأن العديد من المشاريع الاقتصادية.

وأوضح أنّ الحكومة قدّمت مشروعًا لمجلس النواب يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ.

ولفت إلى أنّ اللبنانيين اتفقوا على حصر السلاح في يد الدولة، مشدّدًا على وجوب التزام حزب الله بذلك.

وطالب بنظام مصرفيّ يوقف الفساد وتهريب الأموال وتمويل شبكات الإرهاب.