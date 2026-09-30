تصريحات نُسبت إلى الرئيس سلام ووزير الخارجية الأميركيّ "من نسج الخيال"

تداولت وسائل إعلام لبنانية تصريحات نُسبت إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، زُعم أنها وردت في محضر اجتماعهما في واشنطن.

يهمّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء التأكيد أنّ هذه التصريحات من نسج الخيال ولم ترد خلال الاجتماع إطلاقًا.

ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية في ما يتعلق بمضمون اللقاء.

وشدد سلام خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثيّ وترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح في يد الدولة على كامل أراضيها.

وأكد ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات، بما يضمن تقدّم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، وانشاء الية موثوقة للتحقق كما نص عليه الاطار.

أمّا البيان الرسميّ الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية فلفت إلى أنّ الوزير روبيو جدد التزام الولايات المتحدة القوي بدعم لبنان في تنفيذ الإطار الثلاثيّ، وأشاد بجهود حكومة الرئيس سلام لبسط سلطة الدولة.

وعليه، فإن أي تصريحات أو مواقف أخرى تُنسب إلى الرئيس سلام أو الوزير روبيو خارج ما صدر رسمياً عن الجانبين لا تعبّر عن مضمون الاجتماع بأي شكل من الأشكال.