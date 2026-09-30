وزير الخارجية يلتقي نائب مستشار الأمن القومي الأميركيّ: حصر السلاح قرار سياديّ

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في البيت الأبيض، مع نائب مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ مايكل نيدهم، بحضور سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الأميركيّ ميشال عيسى، الوضع العام واتفاق الإطار وسبل إنجاحه.

وبعد استعراض مفصل لحقيقة الواقع الحالي في لبنان أكّد رجي أنّ اللبنانيين يريدون العيش في بلد طبيعيّ.

وشدد على أنّ قرار حصر السلاح في يد الدولة قرار سيادي لبناني ليس تلبية لأحد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وإنما يهدف إلى تمكين اللبنانيين من العيش في كنف دولة طبيعية.

وإذ أشار إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ حصر السلاح، اعتبر أنّ الدور الإيرانيّ غير مسهِّل بل معطِّل.

وشدد رجي على أهمية دعم الجيش اللبنانيّ، ومساعدته لتنفيذ ما هو مطلوب منه.

ورحّب نيدهم بوزير الخارجية، مجدّدًا دعم الولايات المتحدة الاميركية للدولة اللبنانية.

وأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والنهوض باقتصادها.

وأكد أن إسرائيل لا أطماع لها في لبنان، وأن وجودها يقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال، مشددا على ضرورة التزام حزب الله بتسليم سلاحه مقابل انسحاب إسرائيل.

وشدد نائب مستشار الأمن القومي الأميركيّ على ضرورة إنجاح اتفاق الإطار وتحديد الجهة المناسبة للتحقق من التنفيذ. وجدّد تعهد الإدارة الأميركية بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني ودعم اقتصادي للبنان.

واختتم اللقاء بخلوة جمعت الوزير رجي ونيدهم.