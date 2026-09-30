رئيس الجمهورية: وزارة التكنولوجيا تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة، على اهمية إنشاء الوزارة.

واعتبر أنّها "تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة، ووضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقميّ والمعرفيّ”.

وأشار إلى إن "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على تطوير الخدمات العامة وتعزيز الشفافية، بل يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب اللبناني للإبداع والابتكار، ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات".

وأكد أن "هذه المبادرة تأتي في صلب رؤيتنا لبناء دولة حديثة، قادرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ موقع لبنان كمركز إقليمي للمعرفة والتكنولوجيا".