ناصر: لا يمكن لحزب الله أن يتصرف كأنه غير مسؤول عن شيء وأي خلاف شيعي - شيعي سينعكس على البلد كله

اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصرر ناصر انه لا يمكن لحزب الله أن يتصرف كأنه غير مسؤول عن شيء وأن لبنان سيكون أمام مرحلة جديدة بعد الواقع العسكري له في الجنوب.



وقال ناصر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الحل لسلاح حزب الله يختلف عما إذا أتى ضمن تسوية إقليمية دولية أم مواجهة مباشرة".



وأضاف: "الرئيس بري ليس قادرا على جر الامور الى خلاف شيعي - شيعي كما يريد البعض وهذا الامر لا مصلحة لاحد فيه وسينعكس على البلد كله".



وعن اتفاق الاطار، قال ناصر: "هناك جهود تبذل للدفع باتجاه تحقيق شيء ما بناء على اتفاق الاطار ولكن النتائج في مكان آخر".



وأضاف: "عندما انتقدنا اتفاق الاطار لم ننتقد مبدأ التفاوض وكان لا بد من التمسك باتفاق الطائف واتفاقية الهدنة خلال التفاوض".



وشدد على أن على الحكومة ووزير الطاقة مصارحة اللبنانيين عن سبب مشكلة انقطاع الكهرباء.







